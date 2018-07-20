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GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 10.800.000 €
Dänemark : 14.400.000 €
Schweden : 68.400.000 €
Deutschland : 86.400.000 €
Industrie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2020 : 1.800.000 €
2/10/2020 : 2.400.000 €
20/07/2018 : 9.000.000 €
2/10/2020 : 11.400.000 €
20/07/2018 : 12.000.000 €
2/10/2020 : 14.400.000 €
20/07/2018 : 57.000.000 €
20/07/2018 : 72.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related EFSI register
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2018
20180192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
GETINGE AB (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 417 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to medical technology in the areas of acute care therapies, surgical workplaces and life science during the 2018-2021 period.

The operation targets the promoter's RDI activities for the development of new or improved products and technologies that contribute to quality enhancement and cost efficiency in healthcare and life sciences.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83501352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180192
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163218439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180192
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
27 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86514060
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180192
Letzte Aktualisierung
27 Mar 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Dänemark, Frankreich, Deutschland, Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related EFSI register
27/03/2019 - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Andere Links
Übersicht
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datenblätter
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen