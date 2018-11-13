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PILSEN PUBLIC TRANSPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2019 : 50.000.000 €
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21/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PILSEN PUBLIC TRANSPORT
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB fördert öffentlichen Verkehr in Pilsen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2019
20180187
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PILSEN PUBLIC TRANSPORT
PLZENSKE MESTSKE DOPRAVNI PODNIKY AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 163 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the purchase of up to 34 replacement tram vehicles, the purchase of up to 34 replacement trolley-buses and the reconstruction of the depot facilities in Slovany, Czech Republic (including the modernisation of the power supply infrastructure in Bory and Letna).

The project will help the promoter meet its objectives related to the provision of providing public transport services in Pilsen. It will finance parts of a long-term investment strategy that has been identified by the promoter as necessary to enable it meet its long-term objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Czech Republic, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC) where appropriate. If applicable, compliance with the other EU Directives and the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PILSEN PUBLIC TRANSPORT
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Tschechische Republik: EIB fördert öffentlichen Verkehr in Pilsen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PILSEN PUBLIC TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86184251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180187
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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