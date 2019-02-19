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PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.925.549,6 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 230.925.549,6 €
Verkehr : 230.925.549,6 €
Unterzeichnungsdatum
12/09/2019 : 230.925.549,6 €
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12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
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Polen: EIB fördert Investitionen in die Züge der Zukunft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2019
20180170
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
PKP INTERCITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1000 million (EUR 235 million)
PLN 2195 million (EUR 515 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance PKP Intercity's investments for the acquisition of locomotives, passenger coaches and Electric Multiple Units (EMUs), as well as the modernisation of rolling stock for passenger connections throughout Poland.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail, reducing the use of private vehicles and the associated negative impacts on the local environment, road safety and GHG emissions and, thereby, contribute to the sustainable transport in line with EU objectives. The project is largerly located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The EIB will require PKP to make sure contracts for the implementation of the project have been tendered according to the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the EU Court of Justice, to be pubilshed in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
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Polen: EIB fördert Investitionen in die Züge der Zukunft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88299752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180170
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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