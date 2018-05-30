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KTM MOTORCYCLE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 170.000.000 €
Industrie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 50.000.000 €
23/07/2018 : 120.000.000 €
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20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM MOTORCYCLE RDI
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21/09/2018 - KTM MOTORCYCLE RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB vergibt 120 Millionen Euro an KTM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2018
20180157
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KTM MOTORCYCLE RDI
KTM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 334 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the field of electrical propulsion systems, cooperative intelligent transport systems, lightweight design, advanced materials and technologies for motorcycles as well as future urban mobility concepts. The investments will be carried out primarily in the promoter's Research and Development (R&D) centre located in Mattighofen, Austria, for the 2018-2020 period.

The project aims at developing the next generation products with improved active and passive safety features, improved performance, lighter and with improved fuel economy. Moreover, the project targets the development of zero emission products as well as the development of in-house know-how on batteries (safety, behaviour under extreme conditions, recycling) for electric powered vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities on motorcycles are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.

Weitere Unterlagen
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM MOTORCYCLE RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM MOTORCYCLE RDI
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM MOTORCYCLE RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82447854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KTM MOTORCYCLE RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150664375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - KTM MOTORCYCLE RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86341464
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180157
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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KTM Motorcycle RDI
KTM Motorcycle RDI
©KTM 2018

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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