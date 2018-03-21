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CPH AIRPORT EXPANSION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
174.218.117,29 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 174.218.117,29 €
Verkehr : 174.218.117,29 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2018 : 80.478.579,3 €
7/01/2019 : 93.739.537,99 €
Andere Links
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19/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION II
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29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Lokalplan og kommuneplantillæg
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29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Miljøtilsynsplan 2013 -2017 - Tårnby kommune
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29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Tårnby Kommune - Kommuneplan 2014 – 2026
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert weiteren Ausbau des Kopenhagener Flughafens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 21/03/2018
20180156
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AIRPORT EXPANSION II
Not disclosed.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion of promoter's airport to cater for future growth in air traffic and to enhance passenger service standards and operational efficiency. It is the subsequent phase of the 2016 project financed by the Bank. It involves providing additional passenger processing capacity in Terminals 1 and 3 and the connection between Terminals 2 and 3, upgrading the baggage security standards to level 3 and increasing its capacity, adding further wide body aircraft stands and providing a range of other associated airside infrastructure.

The project will increase capacity and service levels at promoter's airport, benefiting both passengers and other airport stakeholders alike.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a full EIA is required or not. This will be reviewed further during the project appraisal, together with how any assessed impact will be mitigated.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION II
29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Lokalplan og kommuneplantillæg
29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - VVM-redegørelse
29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Miljøtilsynsplan 2013 -2017 - Tårnby kommune
29/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Tårnby Kommune - Kommuneplan 2014 – 2026
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert weiteren Ausbau des Kopenhagener Flughafens

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION II
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83100842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Lokalplan og kommuneplantillæg
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2018
Sprache
Dänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86554406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - VVM-redegørelse
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2018
Sprache
Dänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86567405
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Miljøtilsynsplan 2013 -2017 - Tårnby kommune
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2018
Sprache
Dänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86557468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION II - Tårnby Kommune - Kommuneplan 2014 – 2026
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2018
Sprache
Dänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86557878
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION II
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AIRPORT EXPANSION II
Datenblätter
CPH AIRPORT EXPANSION II
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Dänemark: EIB fördert weiteren Ausbau des Kopenhagener Flughafens

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen