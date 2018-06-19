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NIGHTINGALE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2018 : 10.000.000 €
26/07/2018 : 10.000.000 €
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18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGHTINGALE (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnish: Nightingale Health leitet mit Darlehen von 20 Millionen Euro neue Ära in der Prävention chronischer Krankheiten ein

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2018
20180155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGHTINGALE (EGFF)
NIGHTINGALE HEALTH OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments into research and development (R&D) and related capital expenditure activities in the field of blood analysis, to provide solutions for chronic disease detection and prevention.

The proposed transaction will support further development of the promoter's blood analysis platform, enable to generate scientific evidence of clinical utility of the promoter's risk prediction panel and support achieving reimbursement in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and which does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGHTINGALE (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnish: Nightingale Health leitet mit Darlehen von 20 Millionen Euro neue Ära in der Prävention chronischer Krankheiten ein

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGHTINGALE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85051434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180155
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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NIGHTINGALE (EGFF)
Datenblätter
NIGHTINGALE (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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