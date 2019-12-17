Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
88.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 88.250.000 €
Industrie : 88.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2022 : 24.500.000 €
21/12/2020 : 24.750.000 €
17/12/2019 : 39.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related EFSI register
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20180136
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
ESTEVE HEALTHCARE SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 88 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the neuroscience Research, Development and Innovation (RDI) programme of Esteve, a Spanish international pharmaceutical company, in the period 2019-2022.

The aim is to finance RDI activities carried out in various therapeutic areas such as neurology, psychiatry and pain management. The EIB loan will also cover expenditures into innovative manufacturing processes and IT expenses related to the company's digitalisation. The project will be managed from the company's headquarters in Barcelona (Spain).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87789535
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180136
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238956780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180136
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
13 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93695780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180136
Letzte Aktualisierung
13 May 2020
Sektor(en)
Industrie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related EFSI register
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Datenblätter
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen