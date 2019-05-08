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RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB

Unterzeichnung(en)

Betrag
93.028.448,1 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 93.028.448,1 €
Industrie : 93.028.448,1 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2019 : 93.028.448,1 €
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25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB und Rikshem unterzeichnen Darlehensvertrag über eine Milliarde schwedische Kronen für energetische Sanierung von Wohnimmobilien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/05/2019
20180135
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
RIKSHEM AB (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1000 million (EUR 97 million)
SEK 1615 million (EUR 156 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in an energy-efficiency refurbishment programme of residential buildings located in Sweden.

This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the relative scale, location and nature of the project in built-up urban areas, all of the buildings are deemed not to have any significant negative environmental or social impact. Through the project several buildings will be refurbished following energy efficiency criteria, as per the requirements of the European Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU, in existing built environments. After completion energy consumption and pollutant emissions will be reduced compared to the business-as-usual scenario.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB und Rikshem unterzeichnen Darlehensvertrag über eine Milliarde schwedische Kronen für energetische Sanierung von Wohnimmobilien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87321245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180135
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256420598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180135
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Datenblätter
RIKSHEM HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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