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PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.300.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 57.300.000 €
Stadtentwicklung : 57.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2019 : 57.300.000 €
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28/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2019
20180095
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN
PROPOTSDAM GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 57 million
EUR 170 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of an investment programme of retrofitting and new construction of rented social housing in 2018-2022 by ProPotsdam, Potsdam's largest housing company managing some 17,000 units, intermediated through Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

The investment loan intermediated through Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) concerns the financing of an investment programme of comprehensive retrofitting and new construction of rented social and affordable housing in the City of Potsdam by a medium sized housing company. The investments will be located in the city of Potsdam which is part of the EIB Cohesion Priority Regions classified as 'Less Developed regions' and as 'transition regions' under EU eligibility in the 2014-2020 period.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter housing company has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

Under appraisal.

Weitere Unterlagen
28/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83547253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180095
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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28/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROPOTSDAM BEZAHLBARES WOHNEN
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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