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DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2018 : 50.000.000 €
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
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Zugehörige Pressemitteilungen
Benin Republik: EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für Regenwasserableitungsprogramm in Cotonou

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2018
20180092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - REPUBLIQUE DU BENIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 128 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of a storm water retention pond as well as disposal infrastructures in the city of Cotonou, Benin.

The proposed operation aims at the extension and upgrade of the storm water drainage system in the city of Cotonou. Thereby the operation will support sustainable growth and improve wellbeing and health and environment outcomes. The proposed operation is fully aligned with the Cotonou Agreement and it is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest. It is also in line with the government action programme (PAG) spanning 2016-2021 that aims at improving the living conditions of Benin, to create jobs and to revive the economy sustainably.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a positive impact on public health by reducing the flooding of houses and the stagnation of rainwater in urban areas. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/20/EU and therefore would be subject to environmental screening to define if an EIA would be required according to the relevant competent authority. In most cases, wastewater networks in urban areas are screened out. The Bank will assess the social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards. Climate change aspects will be futher examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will b done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
27/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Link to EIE
17/07/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) Approfondie
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Benin Republik: EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro für Regenwasserableitungsprogramm in Cotonou

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85769523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180092
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Link to EIE
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95596106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180092
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) Approfondie
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144070155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180092
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
Datenblätter
DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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