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RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
560.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 560.000.000 €
Energie : 560.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2018 : 80.000.000 €
15/11/2018 : 80.000.000 €
1/08/2019 : 80.000.000 €
15/11/2018 : 160.000.000 €
1/08/2019 : 160.000.000 €
Andere Links
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15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
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11/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II - Résumé Non Technique - Longueil
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21/09/2018 - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2018
20180086
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 560 million
EUR 1120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of linked risk-sharing and intermediated lending in support of mid-sized onshore wind and solar photovoltaic projects in France.

This project aims to contribute to renewable energy targets in France and the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediaries (FIs) to be selected to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

The Bank will require the FIs to ensure that contracts for the implementation of the projects shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
11/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II - Résumé Non Technique - Longueil
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84091064
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180086
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II - Résumé Non Technique - Longueil
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156681236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180086
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II - Résumé Non Technique - Saint Secondin
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156685074
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180086
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190632905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180086
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86764554
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180086
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen