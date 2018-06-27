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FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
420.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 420.000.000 €
Industrie : 420.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2018 : 420.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2018
20180082
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 420 million
EUR 859 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's Research and Development (R&D) activities in the 2018-2020 period for the development of: (i) a scalable autonomous driving platform; (ii) electrification technology solutions for micro-hybrid, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid electric and battery electric vehicles; (iii) vehicle connectivity technologies to improve safety, security, user navigation and infotainment on-board; and (iv) digitalisation technologies for the deployment in manufacturing processes, including employee training and skill development.

The project concerns innovative research, development in the field of very low and zero-carbon emission powertrain technologies as well as advanced driving assistance and connectivity technologies contributing to enhancing the safety characteristics of vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The results of this R&D project are expected to reduce the environmental impact of vehicles over their entire life cycles. During the project appraisal, the Bank's services will review all environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82649672
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180082
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144309738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180082
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
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Übersicht
FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION
Datenblätter
FCA SMART VEHICLES AND ELECTRIFICATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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