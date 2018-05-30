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LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
31.717.897,29 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 31.717.897,29 €
Stadtentwicklung : 14.273.053,78 €
Verkehr : 17.444.843,51 €
Unterzeichnungsdatum
26/04/2019 : 14.273.053,78 €
26/04/2019 : 17.444.843,51 €
Andere Links
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09/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
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09/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - Prognoza oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
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18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/04/2019
20180077
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF LEGNICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 136 million (EUR 32 million)
PLN 273 million (EUR 63 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support eligible investment schemes in the city of Legnica in Poland in the 2018-2023 period. It will focus on urban development and infrastructure modernisation. The loan will be signed under the Silesia Urban Infrastructure Programme (2017-0117)Programme Loan.

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the 2015-2020 Development Strategy and included in the multi-annual Investment Plan for the city of Legnica. It will contribute to the modernisation of public infrastructure, services, and sustainable urban development, particularly through investments in the sectors of urban roads, public transport, water, social, education, culture, sports and other public infrastructure and services, including energy-efficiency measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
09/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
09/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - Prognoza oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84803989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180077
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - Prognoza oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84805708
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180077
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83539956
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180077
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEGNICA URBAN INFRASTRUCTURE - oddziaływania na środowisko - Strategii Rozwoju- Miasta Legnicy na lata - 2015–2020
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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