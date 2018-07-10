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GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.261.798,74 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 22.261.798,74 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 3.339.269,81 €
Wasser, Abwasser : 3.339.269,81 €
Energie : 15.583.259,12 €
Unterzeichnungsdatum
10/05/2019 : 3.339.269,81 €
10/05/2019 : 3.339.269,81 €
10/05/2019 : 15.583.259,12 €
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/05/2019
20180069
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 22 million)
USD 150 million (EUR 133 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an equity participation in the Global Environment Fund (GEF) South Asia Growth Fund II. GEF is an USD 150m regional fund targeting SMEs that promote energy efficiency, environmental actions and circular economy in agricultural projects, renewable energy and efficient use of water in India and Bangladesh.

The Fund will contribute to promoting a more efficient use of energy and water in India (and possibly neighbouring countries) by investing in SMEs that provide a broad range of environmental products and services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund is expected to comply with EIB's environmental and social management standards.

The Fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

Weitere Unterlagen
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85452852
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180069
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Wasser, Abwasser
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bangladesch
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
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Übersicht
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II
Datenblätter
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen