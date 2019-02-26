Polish Academy of Sciences III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
The project will co-finance key scientific activities undertaken by the research institutes affiliated to the Polish Academy of Sciences (PAS) in 2019 and 2020. Established in 1952, the PAS is a public law body and a scientific institution headquartered in Warsaw. It operates 72 research institutes and units located in the capital city and in other urban centres such as Gdansk, Gliwice, Krakow, Lodz, Lublin, Poznan and Wroclaw.
The scope of the financed R&D activities mainly concern activities classified as basic research, but excludes capital expenditures on infrastructure and major scientific equipment.
As the operation is financing intangible scientific activities (mainly salaries of R&D staff, literature and digital resources), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The research conducted by the PAS institutes and units addresses different fields and potential environmental issues such as the handling of toxic substances and studies with live animals. The EIB will verify the Promoter's standards and principles in this respect, in particular the adherence to the relevant EU Directives (Seveso, Directive 2010/63/EU for the protection of animals).
The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.