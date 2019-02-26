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POLISH ACADEMY OF SCIENCES III

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 170.000.000 €
Bildung : 25.500.000 €
Dienstleistungen : 144.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/07/2019 : 25.500.000 €
16/07/2019 : 144.500.000 €
Andere Links
Related public register
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt öffentliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/07/2019
20180054
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 381 million
Ort
Sektor(en)
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will co-finance key scientific activities undertaken by the research institutes affiliated to the Polish Academy of Sciences (PAS) in 2019 and 2020. Established in 1952, the PAS is a public law body and a scientific institution headquartered in Warsaw. It operates 72 research institutes and units located in the capital city and in other urban centres such as Gdansk, Gliwice, Krakow, Lodz, Lublin, Poznan and Wroclaw.

The scope of the financed R&D activities mainly concern activities classified as basic research, but excludes capital expenditures on infrastructure and major scientific equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As the operation is financing intangible scientific activities (mainly salaries of R&D staff, literature and digital resources), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The research conducted by the PAS institutes and units addresses different fields and potential environmental issues such as the handling of toxic substances and studies with live animals. The EIB will verify the Promoter's standards and principles in this respect, in particular the adherence to the relevant EU Directives (Seveso, Directive 2010/63/EU for the protection of animals).

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt öffentliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Datum der Veröffentlichung
11 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86763596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180054
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151073045
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180054
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
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Übersicht
POLISH ACADEMY OF SCIENCES III
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt öffentliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme

Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB support for public research and development programmes in Poland
Polish Academy of Sciences III
©Polish Academy of Sciences

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen