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ABBANOA WATER INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/01/2019 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/01/2019
20180038
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ABBANOA WATER INVESTMENTS
ABBANOA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 824 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in water and waste water infrastructure in the Sardinia Region during the 2018 - 2022 period.

The project is driven by the need to ensure compliance with the EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources, higher ecological quality of surface and groundwater resources, and increased service quality. Moreover, the project will contribute to climate change adaption and mitigation in a region increasingly affected by droughts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments in the water and wastewater sector are expected to have positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Scheda di Valutazione di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87776908
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87777498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Incidenza Ambientale
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87774847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Simulazioni Grafiche e Fotografiche
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87777206
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Tavole Allegate – Allo Studio di Ambientale
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87776988
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87775636
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazioni Ottenute
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87776691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Maps
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87777878
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Studio di Impatto Ambientale - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93923454
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
22 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85333393
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Comune di Sorso
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93919005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Schema - Comune di Sorso
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93908552
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ABBANOA WATER INVESTMENTS- Studio di Impatto Ambientale - Tirso 31
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93908078
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ABBANOA WATER INVESTMENTS - Sintesi Non Tecnica - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93924005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234550089
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180038
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - ABBANOA WATER INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87227774
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180038
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen