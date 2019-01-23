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RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
282.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 282.200.000 €
Verkehr : 282.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/05/2021 : 82.200.000 €
7/11/2019 : 200.000.000 €
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13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2019
20180035
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 282 million
EUR 679 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet comprend l'acquisition de 38 rames de 4 voitures, la modernisation des systèmes de signalisation et de télécommunication et l'adaptation de l'infrastructure existante, y compris l'installation de façades de quai aux stations, pour l'exploitation en mode automatique (sans conducteur) des deux lignes de métro existantes.

Le projet vise l'amélioration de la qualité des transports publics dans la zone urbaine de Marseille. Il a pour objectif d'empêcher le transfert modal du rail vers la route qui résulterait d'une dégradation progressive du service de transport public due à l'obsolescence du matériel roulant. Le projet devrait également contribuer, plus marginalement, à l'augmentation de la part modale des transports publics. Le projet apparaît donc être conforme aux politique de la BEI en matière de transports, soutien au développement durable et à la stratégie en matière d'action pour le climat. Il est ainsi éligible au titre de l'article 309, point c), des intérêts communs du traité UE.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La production des nouveaux trains se déroulera dans les usines du fabricant et sortira donc du champ d'application de la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE. Par conséquent, aucune Etude d'impact sur l'environnement (EIE) n'est requise pour le matériel roulant du métro. Les autres composantes du projet sont liées aux améliorations apportées aux lignes de métro et aux centres de contrôle existants. Ils relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE, et, par conséquent, la nécessité de réaliser une étude d'impact sur l'environnement (EIE) est déterminée au cas par cas par les autorités nationales. La nécessité d'effectuer une EIE sera donc vérifiée lors de l'évaluation du projet et le prêt de la Banque sera subordonné à l'obtention de toutes les déclarations officielles correspondantes / nécessaires. En raison de la nature du projet, aucun impact sur les zones Natura 2000 n'est anticipé.

La BEI exigera de la Métropole qu'elle veille à ce que les marchés relatifs à la mise en ?uvre du projet soient soumis conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation de marches publics (directive 2014/24/UE ou 2004/18/CE et/ou 2014/25/UE ou 2004/17/CE), et à la directive 92/13/CEE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, en tant que de besoin.

Weitere Unterlagen
13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89022587
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180035
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE
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RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE
Datenblätter
RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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