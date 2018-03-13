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EUROFIDEME 4 FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 7.500.000 €
Frankreich : 33.750.000 €
Verkehr : 7.500.000 €
Energie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2018 : 375.000 €
25/10/2018 : 375.000 €
25/10/2018 : 1.687.500 €
25/10/2018 : 1.687.500 €
25/10/2018 : 1.687.500 €
25/10/2018 : 1.687.500 €
25/10/2018 : 3.375.000 €
25/10/2018 : 3.375.000 €
25/10/2018 : 15.187.500 €
25/10/2018 : 15.187.500 €
25/10/2018 : 15.187.500 €
25/10/2018 : 15.187.500 €
Andere Links
Related public register
10/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROFIDEME 4 FUND
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
Related EFSI register
07/02/2020 - EUROFIDEME 4 FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2018
20180029
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUROFIDEME 4 FUND
MIROVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity fund targeting renewable energy generation, energy storage and electrical vehicle charging infrastructure investments.

The fund's strategy is to capture long-term market opportunities driven by the transformation occurring in both European and global energy markets. The fund is (i) targeting investments in renewable energy projects, (ii) enabling infrastructure for renewable energy, such as flexible generation and storage as well as interconnection and transmission and iii) targeting investments in electric vehicles and their charging infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Weitere Unterlagen
10/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROFIDEME 4 FUND
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
07/02/2020 - EUROFIDEME 4 FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROFIDEME 4 FUND
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84317399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180029
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151756251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180029
Sektor(en)
Verkehr
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROFIDEME 4 FUND
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86573000
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180029
Letzte Aktualisierung
7 Feb 2020
Sektor(en)
Verkehr, Energie
Länder
Frankreich, EU-Länder, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROFIDEME 4 FUND
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
Related EFSI register
07/02/2020 - EUROFIDEME 4 FUND
Andere Links
Übersicht
EUROFIDEME 4 FUND
Datenblätter
EUROFIDEME 4 FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen