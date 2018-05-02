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TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
149.686.257,6 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 149.686.257,6 €
Verkehr : 149.686.257,6 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2019 : 149.686.257,6 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2019
20180016
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 125 million (EUR 142 million)
GBP 368 million (EUR 417 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consist of the extension of the Manchester Metrolink tram network with a 5.5-km new line from Pomona to the Trafford Centre with six new stops, and the purchase of ten additional tram vehicles.

This project will extend the metro network, reduce traffic congestion, improve travel times in the area and increase connectivity in Greater Manchester.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a positive environmental impact when in operation, as private car drivers will shift to public transport use.

Procurement has been completed according to the national law and procedures.

Weitere Unterlagen
10/07/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - Environmental Statement Addendum - Non Technical Summary
10/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume III
19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume I
19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume II
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - Environmental Statement Addendum - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83008529
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83898800
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume III
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83004355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume I
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83011148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume II
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83004359
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158992399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen