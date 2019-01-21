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BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
66.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belarus : 66.000.000 €
Wasser, Abwasser : 66.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2019 : 66.000.000 €
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21/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2019
20180014
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
MINISTRY OF HOUSING AND UTILITIES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 66 million
EUR 132 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of small-scale investments in the water supply and wastewater treatment sectors in Belarus.

The project envisages to address the critical needs of the water supply and sanitation services through upgrading, reconstruction or extension of water supply and wastewater collection infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes to be financed will be designed to reduce the negative environmental impacts of discharging untreated wastewater in line with the applicable legislation. The schemes will also be implemented in line with relevant legislation and also in accordance with EIB's social and environmental standards.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
21/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86639534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180014
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION
Datenblätter
BELARUS UTILITY SERVICES MODERNIZATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen