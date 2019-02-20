BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Energie - Energieversorgung
The project consists of investment in biomass-based heat generators, district heating grid modernisation and thermal renovation of multi apartment buildings.
Scale up renewable wood biomass utilisation and efficient energy use in space heating of multi-apartment buildings in selected urban localities in Belarus.
All project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations. The project is not expected to have a significant negative impact on the environment. Some project components may be subject to the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project will be implemented in line with EIB environmental standards.
All project contracts will be co-financed by EIB and the World Bank. Both IFIs agreed that the World Bank will carry out the supervision of procurement operations on behalf of the two institutions in accordance with Principles of Collaboration signed by both parties.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.