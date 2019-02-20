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BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belarus : 90.000.000 €
Stadtentwicklung : 27.360.000 €
Energie : 62.640.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2019 : 27.360.000 €
22/11/2019 : 62.640.000 €
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03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
Zugehörige Pressemitteilungen
Belarus: EIB fördert Energieeffizienz und kleine Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2019
20180013
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
STATE COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investment in biomass-based heat generators, district heating grid modernisation and thermal renovation of multi apartment buildings.

Scale up renewable wood biomass utilisation and efficient energy use in space heating of multi-apartment buildings in selected urban localities in Belarus.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations. The project is not expected to have a significant negative impact on the environment. Some project components may be subject to the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project will be implemented in line with EIB environmental standards.

All project contracts will be co-financed by EIB and the World Bank. Both IFIs agreed that the World Bank will carry out the supervision of procurement operations on behalf of the two institutions in accordance with Principles of Collaboration signed by both parties.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
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Belarus: EIB fördert Energieeffizienz und kleine Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS SUSTAINABLE ENERGY SCALE-UP
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88779203
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180013
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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