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ANTOLIN CAR INTERIORS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.946.000 €
Deutschland : 51.464.000 €
Spanien : 72.590.000 €
Industrie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2020 : 4.556.000 €
12/06/2018 : 11.390.000 €
23/12/2020 : 14.704.000 €
23/12/2020 : 20.740.000 €
12/06/2018 : 36.760.000 €
12/06/2018 : 51.850.000 €
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21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
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15/06/2018 - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2018
20180010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 217 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's Research, Development, and Innovation (RDI) activities in the period 2018-2020.

The project covers European RDI investments in light vehicle automotive interiors in Europe foreseen for innovation, development and industrialisation activities. The investments are mainly related to supporting the promoter's strategic activities of Industrial sustainability, Mobility of the future, Advanced manufacturing, Electronic functions and High-level integration concepts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended) and are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. Therefore, it is very unlikely that any part of the project would require an Environmental Impact Assessment. The environmental details of the project will be reviewed during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
15/06/2018 - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81218950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180010
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147207474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180010
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84001734
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180010
Letzte Aktualisierung
15 Jun 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Frankreich, Deutschland, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
Datenblätter
ANTOLIN CAR INTERIORS RDI
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Investment Plan for Europe: EIB supports Grupo Antolin's innovation investments with a EUR 100m loan
Antolin Car Interiors RDI
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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