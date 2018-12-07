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ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.569.835,2 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 54.569.835,2 €
Durchleitungsdarlehen : 54.569.835,2 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2018 : 54.569.835,2 €
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05/02/2019 - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2018
20180001
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
ALIOR BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 234 million (EUR 54 million)
PLN 1820 million (EUR 423 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a guarantee to a mezzanine tranche of a synthetic securitisation transaction (corporate loans portfolio) aimed at supporting the financing of new loans to small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps.

The objective is to enhance access to finance for SMEs and Midcaps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
05/02/2019 - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88064834
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180001
Letzte Aktualisierung
5 Feb 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
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Datenblätter
ALIOR MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen