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EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.027.010 €
Sektor(en)
Energie : 50.027.010 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2019 : 50.027.010 €
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2019
20170971
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
ENEL GREEN POWER SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A Framework Loan to support Enel Green Power's investments in Solar PV projects in Zambia and other African countries

The present operation concerns a Framework Loan for the implementation of a number of renewable energy plants (mostly solar photovoltaic and some onshore wind) in Zambia and other Sub-Saharan African countries for a total estimated generation capacity of up to 150MW. The final allocation of the financing amounts and total cost will be determined at the time of approval of the individual projects under the Framework Loan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the EIA-Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Depending on their length and voltage level, overhead lines connecting the RE plants to the grid may fall under Annex I and would in this case mandatorily require an EIA if located in the EU. Compliance with the EIB's environmental and social standards and, amongst others, the principles of relevant EU Directives, will be verified at the appraisal of the individual allocations.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88325160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170971
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
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EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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