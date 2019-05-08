EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Unterzeichnung(en)
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- Energie - Energieversorgung
A Framework Loan to support Enel Green Power's investments in Solar PV projects in Zambia and other African countries
The present operation concerns a Framework Loan for the implementation of a number of renewable energy plants (mostly solar photovoltaic and some onshore wind) in Zambia and other Sub-Saharan African countries for a total estimated generation capacity of up to 150MW. The final allocation of the financing amounts and total cost will be determined at the time of approval of the individual projects under the Framework Loan.
If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the EIA-Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Depending on their length and voltage level, overhead lines connecting the RE plants to the grid may fall under Annex I and would in this case mandatorily require an EIA if located in the EU. Compliance with the EIB's environmental and social standards and, amongst others, the principles of relevant EU Directives, will be verified at the appraisal of the individual allocations.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.