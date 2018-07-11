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HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES

Unterzeichnung(en)

Betrag
291.985.011,3 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 291.985.011,3 €
Industrie : 291.985.011,3 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2018 : 291.985.011,3 €
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Schweden: Hemsö erhält EIB-Darlehen von drei Milliarden schwedischen Kronen für energieeffiziente soziale Infrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2018
20170970
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
HEMSOE FASTIGHETS AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 3000 million (EUR 292 million)
SEK 7030 million (EUR 683 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the construction of 17 NZEB buildings for social services in Sweden

The project relates to the development of nearly zero-energy buildings schools and elderly care houses and one public research center, located in Sweden, supporting the Swedish strategy for the development of nearly zero-energy buildings (NZEBs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the relative scale, location and nature of the project in built-up urban areas, all of the buildings are deemed not to have any significant negative environmental or social impact. Exceptionally, a building may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU (as amended by the Directive 2014/52/EU). Through the project, new NZEB buildings, as per the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU , will be constructed and will, after completion, reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation). The EPBD requires that from 2019 onwards, all public buildings and from 2021 all buildings will need to be NZEB.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84476078
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170970
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249567556
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170970
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
Datenblätter
HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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