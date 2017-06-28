Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FOOD PRODUCTION MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
47.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 3.431.000 €
Polen : 16.074.000 €
Rumänien : 27.495.000 €
Industrie : 47.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/04/2019 : 3.431.000 €
4/04/2019 : 16.074.000 €
4/04/2019 : 27.495.000 €
Andere Links
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/04/2019
20170966
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOOD PRODUCTION MODERNISATION
MASPEX - GMW SP ZOO SP K
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 47 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of Maspex group's food and drinks production and storage facilities. The investments will be implemented in or in the vicinity of existing factories located in Lowicz, Lublin, Tychy, and Olsztynek (Poland), Valenii de Munte, Giurgiu and Vatra Dornei (Romania), and Velingrad (Bulgaria).

The investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness of its businesses through the modernisation and expansion of its production process and storage capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation includes several investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83809639
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170966
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Polen
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185523121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170966
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Polen
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Andere Links
Übersicht
FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Datenblätter
FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
Andere Links
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Photogallery

Signature: Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen