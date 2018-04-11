GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of the construction of wastewater networks in the area of Tripoli city conveying sewerage to the existing wastewater treatment plant.
The proposed operation will improve the sanitation services for some 900 000 habitants of Tripoli, Lebanon's second largest city. The Tripoli waste water project was identified over twenty years ago as a priority operation within the Government's Coastal Pollution Control Programme targeted at achieving compliance with the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. This sanitation project is a priority project under the EC Horizon 2020 initiative, which aims to de-pollute the Mediterranean. It is also fully compatible with the objectives of the Mediterranean component of the EU Water Initiative, which promotes better water governance and coordination between stakeholders.
The project will have a positive impact on public health and the environment by reducing the discharge of untreated waste water to the Mediterranean Sea. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. In most cases, waste water networks in urban areas are screened out. Climate change aspects will be examined during the appraisal. The Bank will assess the social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.