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GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
92.300.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 92.300.000 €
Wasser, Abwasser : 92.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2019 : 18.300.000 €
11/11/2019 : 74.000.000 €
(*) Einschließlich 18.300.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon und EIB vereinbaren Darlehensbedingungen für Ausbau des Abwassersammelnetzes in Tripoli

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2019
20170963
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million
EUR 107 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of wastewater networks in the area of Tripoli city conveying sewerage to the existing wastewater treatment plant.

The proposed operation will improve the sanitation services for some 900 000 habitants of Tripoli, Lebanon's second largest city. The Tripoli waste water project was identified over twenty years ago as a priority operation within the Government's Coastal Pollution Control Programme targeted at achieving compliance with the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. This sanitation project is a priority project under the EC Horizon 2020 initiative, which aims to de-pollute the Mediterranean. It is also fully compatible with the objectives of the Mediterranean component of the EU Water Initiative, which promotes better water governance and coordination between stakeholders.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a positive impact on public health and the environment by reducing the discharge of untreated waste water to the Mediterranean Sea. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. In most cases, waste water networks in urban areas are screened out. Climate change aspects will be examined during the appraisal. The Bank will assess the social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Libanon und EIB vereinbaren Darlehensbedingungen für Ausbau des Abwassersammelnetzes in Tripoli

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREATER TRIPOLI BASIN WASTEWATER NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
7 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82413501
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170963
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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