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DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Telekommunikation : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/07/2018 : 450.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/07/2018
20170949
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
DEUTSCHE TELEKOM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the commercial rollout of fibre-based Ultra-High speed broadband access networks in Germany. The investments will lead to an increased fibre broadband coverage of German households and allow for maximum broadband speed levels of at least 100 and up to 1000 Mbps. The roll-out will be carried out during the years 2018 and 2019.

The investments will lead to an increased fibre broadband coverage of German households and allow for maximum broadband speed levels of at least 100 and up to 1000 Mbps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related works have typically limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
09/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83532621
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170949
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134655043
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170949
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
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Übersicht
DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Datenblätter
DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLLOUT EXTENSION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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