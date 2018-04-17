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BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 10.000.000 €
Niederlande : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2019 : 10.000.000 €
22/07/2019 : 40.000.000 €
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Juncker-Plan - Boels Rental erhält europäisches Darlehen von 50 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/07/2019
20170947
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
BOELS TOPHOLDING BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the 2018 investments in new rental equipment in the EU by an innovative mid-cap. The main customer segments are within the construction sector, but the customer base also includes installation companies, industrial plants, shipyards, energy and utilities, national and local authorities, event organisers and private households.

The objective is to support an innovative EU mid-cap company, focused on construction machinery and equipment rentals and modular space rental in the Belgian, Dutch, Luxembourgish (BENELUX) and German, Austrian, Swiss (DACH) markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns capital expenditures on new rental equipment; the rental activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Juncker-Plan - Boels Rental erhält europäisches Darlehen von 50 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82433595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170947
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122370009
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170947
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
BOELS CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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