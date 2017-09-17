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SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
262.467.397,38 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 262.467.397,38 €
Energie : 262.467.397,38 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2018 : 12.467.397,38 €
30/11/2018 : 12.467.397,38 €
30/11/2018 : 12.997.670,54 €
30/11/2018 : 224.534.932,08 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2018
20170917
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
ENECO WIND BELGIUM SA,OTARY RS,ELECTRABEL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 262 million
EUR 1346 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of two offshore wind farms about 38 and 50 km off the Belgian coast, with a total installed power of up to 488 MW depending on the final design, and associated ancillary facilities, including inter-array cables, an offshore substation and export cable to connect to an offshore connection point to the national Belgian grid.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is fully consented following an environmental impact assessment process including an appropriate assessment by the competent authority. With suitable mitigation measures in place, the project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The bank will verify at the appraisal whether the promoter is subject to EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) on public procurement.

Weitere Unterlagen
13/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 1 of 3
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 1 of 3
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88154339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170917
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 2 of 3
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88154340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170917
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84197653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170917
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 3 of 3
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88159820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170917
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184254367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170917
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86527720
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170917
Letzte Aktualisierung
25 Mar 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Datenblätter
SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen