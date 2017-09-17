SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS

Übersicht
The project comprises the construction of two offshore wind farms about 38 and 50 km off the Belgian coast, with a total installed power of up to 488 MW depending on the final design, and associated ancillary facilities, including inter-array cables, an offshore substation and export cable to connect to an offshore connection point to the national Belgian grid.
The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.
The project is fully consented following an environmental impact assessment process including an appropriate assessment by the competent authority. With suitable mitigation measures in place, the project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.
The bank will verify at the appraisal whether the promoter is subject to EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.