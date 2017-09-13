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WWTP GJILAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
11.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kosovo* : 11.000.000 €
Wasser, Abwasser : 11.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2020 : 11.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
Related public register
21/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWTP GJILAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo*: EIB investiert elf Millionen Euro in Abwasserbehandlung in Gjilan/Gnjilane

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2020
20170913
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WWTP GJILAN
KOSOVO*
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 11 million
EUR 23 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction of waste water treatment facility and rehabilitation of existing sewerage in the municipality of Gjilan in Kosovo.

The project will contribute to the improvement of public health and to the reduction of water pollution levels. The investment will improve living conditions and will ensure alignment with the EU standards. The operation will help build up economic and social resilience, placing priority on efficiency improvements. Further resilience impact is expected in terms of climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has an overall positive environmental impact. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal.

Procurement procedures will be examined during the appraisal and compliance with the EIB Guide to Procurement will be required.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The operation falls under the objectives of the Economic Resilience Initiative's Public Mandate. * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Weitere Unterlagen
09/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
21/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWTP GJILAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo*: EIB investiert elf Millionen Euro in Abwasserbehandlung in Gjilan/Gnjilane

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89281635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170913
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWTP GJILAN
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88360880
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170913
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
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21/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWTP GJILAN
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Übersicht
WWTP GJILAN
Datenblätter
WWTP GJILAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo*: EIB investiert elf Millionen Euro in Abwasserbehandlung in Gjilan/Gnjilane

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Kosovo*: EIB investiert elf Millionen Euro in Abwasserbehandlung in Gjilan/Gnjilane
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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