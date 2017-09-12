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AEP NIAMEY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 105.000.000 €
Wasser, Abwasser : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 105.000.000 €
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07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP NIAMEY II
Story zum Projekt
Mit sauberem Wasser gegen Gewalt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20170912
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEP NIAMEY II
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of a new drinking water treatment plant of Karey Gorou with a production capacity of 100 000 m3/day and related infrastructure (reservoirs, pipelines, pumping stations, connections) to adapt the existing water distribution system.

The project will increase the water production capacity for the city of Niamey, to cope with the water demand until 2030, by enabling the delivery of the new volumes to a beneficiary population of about 2 million and will support the expansion of the city through over 25 000 new household connections. As a result, it will also improve the living conditions of the local population and thus contribute to reduce migration as an adaptation strategy of the population caused by water scarcity in the Sahel region, bringing a positive impact on public health and social stability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU and therefore would be subject to environmental screening to define if an EIA would be required according to the relevant competent authority. An EIA will be required for the project. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards. Climate change aspects will be further examined during appraisal.

The promoter will have to ensure that implementation of the project in line with EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP NIAMEY II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP NIAMEY II
Datum der Veröffentlichung
7 Apr 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122803879
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170912
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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