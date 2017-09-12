AEP NIAMEY II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project will finance the construction of a new drinking water treatment plant of Karey Gorou with a production capacity of 100 000 m3/day and related infrastructure (reservoirs, pipelines, pumping stations, connections) to adapt the existing water distribution system.
The project will increase the water production capacity for the city of Niamey, to cope with the water demand until 2030, by enabling the delivery of the new volumes to a beneficiary population of about 2 million and will support the expansion of the city through over 25 000 new household connections. As a result, it will also improve the living conditions of the local population and thus contribute to reduce migration as an adaptation strategy of the population caused by water scarcity in the Sahel region, bringing a positive impact on public health and social stability.
Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU and therefore would be subject to environmental screening to define if an EIA would be required according to the relevant competent authority. An EIA will be required for the project. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards. Climate change aspects will be further examined during appraisal.
The promoter will have to ensure that implementation of the project in line with EIB's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.