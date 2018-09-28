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ACP MICROFINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.724.016,29 €
Länder
Sektor(en)
Dominikanische Republik : 16.724.016,29 €
Durchleitungsdarlehen : 64.724.016,29 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2021 : 1.000.000 €
22/10/2021 : 5.000.000 €
17/12/2021 : 5.000.000 €
19/11/2019 : 6.000.000 €
7/12/2020 : 6.881.101,58 €
4/12/2020 : 9.842.914,71 €
13/12/2021 : 10.000.000 €
16/12/2021 : 10.000.000 €
30/11/2021 : 11.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2019
20170882
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACP MICROFINANCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework credit line of up to EUR 60 million will make finance available to micro and small and medium-sized enterprises (SMEs) through selected financial intermediaries across African, Caribbean and Pacific (ACP) countries.

The project aims at contributing to bridge the financial services gap for SMEs and local authorities in ACP countries by encouraging local banks to expand their lending activities to this business segment. The Facility will also support job creation and promote more inclusive and balanced economic growth in the ACP countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the framework of the Facility, the selected banks will be requested to ensure compliance of their SME lending operations with a harmonised set of policy requirements, including EIB requirements, in particular on environment and procurement.

Within the framework of the Facility, the selected banks will be requested to ensure compliance of their SME lending operations with a harmonised set of policy requirements, including EIB requirements.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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