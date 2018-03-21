BANGLADESH RAIL FLEET MODERNIZATION PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the purchase of about 200 rail passenger carriages and about 40 locomotives for regional and intercity services on the 1,230-km long broad/dual gauge network across Bangladesh as well as international services to India.
The project consists of the partial replacement of obsolete vehicles and a partial expansion of the fleet to better meet growing demand. The project is consistent with the 20 Year Railway Development Plan. The project will contribute to one of the sub-targets under Sustainable Development Goal 9, related to building resilient infrastructure and promoting sustainable industrialisation, namely: to develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all.
The project concerns the manufacture of rail rolling stock, an activity which falls outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The new rolling stock will meet current standards for crashworthiness, energy efficiency and emissions. The arrangements for the stabling and maintenance of the rolling stock and the need for related infrastructure improvements will be assessed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.