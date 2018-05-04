TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project concerns the construction of a wastewater treatment plant in Tampere, Finland.
The investments in wastewater treatment infrastructure will improve the current treatment processes by increasing the quality of the treated wastewater discharge. It also includes improvements in the overall collection system which aim to reduce the amount of inflows to be treated at the plant. The project is therefore eligible under article 309 c) Common Interest (Environment).
The investment is geared toward the implementation of a new waste water treatment plant, bringing about positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation (notably under Directives 2011/92/EU, 92/43/EEC (Art. 6.3), 2000/60/EC (Article 4.7), Directive 2010/75/EU, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC) will be verified during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.