Porto di Trieste

Übersicht
The project comprises railway capacity expansion and operations enhancement at the Port of Trieste by redesigning the main railway marshalling yard and rehabilitating existing internal railways. This operation falls under the Global Authorization of TEN-T Medium Sized Italian Ports Programme Loan (2014-0171).
The project increases rail capacity and efficiency of the railway infrastructure at the Port of Trieste and allows the port to meet cargo transport demand from industry and consumers in the region and reduces overall logistic costs. This improves the competitive position of the region and contributes to growth and employment. The expected modal shift to rail transport and the overall efficiency improvement will increase the overall environmental sustainability of the regional supply chain as it will reduce negative externalities (carbon emission, pollution, accidents, noise) from transport compared to a situation without the project.
The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.
The promoter is a contracting authority within the meaning of art. 3 of Directive 2014/25/EC governing the procurement procedures of entities operating in the utilities and transport sectors. Therefore, all contracts financed by means of this operation have been, or shall be tendered in accordance with the referred directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.