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PORTO DI TRIESTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
39.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 39.000.000 €
Verkehr : 39.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 39.000.000 €
Andere Links
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08/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
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08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI TRIESTE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EU stellt 45 Millionen Euro für den Ausbau des Hafens von Triest bereit
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20170849
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI TRIESTE
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 39 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises railway capacity expansion and operations enhancement at the Port of Trieste by redesigning the main railway marshalling yard and rehabilitating existing internal railways. This operation falls under the Global Authorization of TEN-T Medium Sized Italian Ports Programme Loan (2014-0171).

The project increases rail capacity and efficiency of the railway infrastructure at the Port of Trieste and allows the port to meet cargo transport demand from industry and consumers in the region and reduces overall logistic costs. This improves the competitive position of the region and contributes to growth and employment. The expected modal shift to rail transport and the overall efficiency improvement will increase the overall environmental sustainability of the regional supply chain as it will reduce negative externalities (carbon emission, pollution, accidents, noise) from transport compared to a situation without the project.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of art. 3 of Directive 2014/25/EC governing the procurement procedures of entities operating in the utilities and transport sectors. Therefore, all contracts financed by means of this operation have been, or shall be tendered in accordance with the referred directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
08/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI TRIESTE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EU stellt 45 Millionen Euro für den Ausbau des Hafens von Triest bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82604291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170849
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI TRIESTE
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123716289
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170849
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI TRIESTE - Studio Preliminare Ambientale
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Übersicht
PORTO DI TRIESTE
Datenblätter
PORTO DI TRIESTE
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Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

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Photogallery

From left to right: F. Piazza (EIB), R. Isaia (EIB) and Z. D’Agostino (Porto di Trieste)
Porto di Trieste
Fotograf: Marco Santarelli
©EIB

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