FERROVIENORD REGIONE LOMBARDIA NEW ROLLING STOCK

Übersicht
The project consists of the acquisition of 161 new train sets to replace obsolete rolling stock for suburban and regional services in the Italian Lombardy Region.
The project will contribute to increasing the quality of passenger rail services in Lombardy. The new rolling stock is expected to allow more efficient operation, reduce maintenance costs, lower energy consumption and increase the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, the renewal of rolling stock will help railways to compete with other transportation modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, as well as safety and environmental benefits.
The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits. The acquisition of rolling stock is out of the scope of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) as well the Birds Directive (2009/147/EC). No associated facilities are planned to be built; this will be confirmed at the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation - Directive 2014/25/EU - as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.