PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project relates to the design, building, operation and commercialisation of an ultra-high speed fixed broadband telecommunications' network, mainly relying on the Fibre-to-the-Home (FTTH) and Fibre-to-the-Business (FTTB) technology, starting from 2018 up until the end of 2020. The goal is to reach an additional coverage of 10% in residential areas and 38% of the enterprise addressable units in Belgium, leading to an increase of 487 000 homes and 57 810 businesses. In addition, the project includes fibre deployment to street cabinets in rural zones, necessary IT development, a backbone upgrade to sustain the increasing bandwidth usage, fibre customer premise equipment (CPE's) and Cybersecurity enhancements to secure the infrastructure.
The proposed investments are expected to increase broadband penetration rates, including in convergence areas with lower access ratios as well as result in significant improvements in service quality.
Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.
The promoter has been assessed by the EIB as a company neither operating in the utilities sector nor having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.