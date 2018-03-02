Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 400.000.000 €
Telekommunikation : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/03/2018 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 400 Millionen Euro für Glasfasernetz von Proximus

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/03/2018
20170832
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 811 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the design, building, operation and commercialisation of an ultra-high speed fixed broadband telecommunications' network, mainly relying on the Fibre-to-the-Home (FTTH) and Fibre-to-the-Business (FTTB) technology, starting from 2018 up until the end of 2020. The goal is to reach an additional coverage of 10% in residential areas and 38% of the enterprise addressable units in Belgium, leading to an increase of 487 000 homes and 57 810 businesses. In addition, the project includes fibre deployment to street cabinets in rural zones, necessary IT development, a backbone upgrade to sustain the increasing bandwidth usage, fibre customer premise equipment (CPE's) and Cybersecurity enhancements to secure the infrastructure.

The proposed investments are expected to increase broadband penetration rates, including in convergence areas with lower access ratios as well as result in significant improvements in service quality.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the EIB as a company neither operating in the utilities sector nor having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 400 Millionen Euro für Glasfasernetz von Proximus

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79617855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170832
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165216957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170832
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Andere Links
Übersicht
PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Datenblätter
PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 400 Millionen Euro für Glasfasernetz von Proximus

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 400 Millionen Euro für Glasfasernetz von Proximus
Andere Links
Related public register
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PROXIMUS FIBER FOR BELGIUM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen