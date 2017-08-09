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BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Dienstleistungen : 2.000.000 €
Müllbeseitigung : 2.640.000 €
Verkehr : 4.000.000 €
Wasser, Abwasser : 5.360.000 €
Industrie : 16.740.000 €
Stadtentwicklung : 169.260.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/08/2018 : 2.000.000 €
28/08/2018 : 2.640.000 €
28/08/2018 : 4.000.000 €
28/08/2018 : 5.360.000 €
28/08/2018 : 16.740.000 €
28/08/2018 : 169.260.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/08/2018
20170809
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the third intermediated framework loan (FL) with Belfius to co-finance its Smart Cities Programme in Belgium including small and medium-sized schemes (with a cost below EUR 50 million) in urban development and renewal, urban infrastructure, energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, water, solid waste and information and communication technologies (ICT).

This operation will support sustainable urban development, smart city development, the circular economy and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-sector operation classified as a framework loan and some of the schemes may possibly fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU). Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation. For new and refurbished buildings, the compliance with EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings will be further examined during the appraisal. For schemes triggering article 4.7 of the Water Framework Directive (WFD), the promoter has to provide evidence of the compliance with the WFD before the Bank funds are allocated.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81672224
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170809
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Stadtentwicklung
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II
Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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