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NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.077.593,72 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 13.077.593,72 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2018 : 13.077.593,72 €
Andere Links
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2018
20170807
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
NOVASTAR VENTURES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 15 million (EUR 13 million)
USD 120 million (EUR 102 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation of up to USD 15 million in a USD 120 million target venture capital fund managed by Novastar Ventures. The Fund will invest in sub-Saharan Africa.

Novastar will back early-stage businesses led by high capacity entrepreneurs seeking to transform low-income consumer markets by deploying innovative business models that satisfy basic human needs and alleviate severe social issues. With the overarching objective of fighting poverty, the Fund's investment sectors will include education, health care, small agri-businesses, and access to food, water and critical information in sub-Saharan Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82445825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170807
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248980315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170807
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Datenblätter
NOVASTAR VENTURES AFRICA FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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