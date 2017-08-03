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OULUN ENERGIA CHP PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/10/2018 : 100.000.000 €
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16/10/2018 - OULUN ENERGIA CHP PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/10/2018
20170803
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OULUN ENERGIA CHP PLANT
OULUN ENERGIA OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 202 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of a Combined Heat and Power (CHP) biomass-fired plant in Finland of a capacity of 70 MWe (electric) and 175 MWth (heat and steam) to replace an existing solid fuel (peat and biomass) plant.

The investment is done to meet the requirements of the Industrial Emissions Directive and the project is part of the Transitional National Plan by which the existing plant can continue operation until June 2020. The entire electricity produced by the plant will be cogenerated at high efficiency as defined by the EU directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

With a thermal capacity below 300 MWth, the project does not fall under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU which amends Directive 92/2011/EU, thereby, adhering to Annex 2 of the said Directive and Finnish EIA law, leaving it to the competent authority to decide if an EIA is required. However, the plant was initially planned at larger capacity with an integrated biorefinery and was screened by the competent authority. Thus, an EIA has been provided in January 2014. The project is also subject to the provisions of the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. A public consultation has taken place as part of the process but the environmental permit is pending.

The promoter is a public undertaking in the utility sector that follows public procurement procedures as required by Directive 2014/25/EU. Procurement for the project has started with publications in the Official Journal of the European Union.

Weitere Unterlagen
17/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OULUN ENERGIA CHP PLANT - Oulun Energian uuden voimalaitoksen - ympäristövaikutusten arviointi - Arviointiselostus
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULUN ENERGIA CHP PLANT
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OULUN ENERGIA CHP PLANT
16/10/2018 - OULUN ENERGIA CHP PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OULUN ENERGIA CHP PLANT - Oulun Energian uuden voimalaitoksen - ympäristövaikutusten arviointi - Arviointiselostus
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86088765
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170803
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81614653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170803
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155814610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170803
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - OULUN ENERGIA CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85770892
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170803
Letzte Aktualisierung
16 Oct 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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OULUN ENERGIA CHP PLANT
Datenblätter
OULUN ENERGIA CHP PLANT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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