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NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
84.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 42.000.000 €
14/12/2018 : 42.000.000 €
Andere Links
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13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Related EFSI register
16/04/2018 - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20170774
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 84 million
EUR 303 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Pan-European fund targeting mainly greenfield renewable energy projects.

The fund aims to invest equity in the development, construction and operations of small to medium-sized wind, solar and energy storage assets in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
16/04/2018 - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80783131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170774
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238250494
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170774
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82846015
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170774
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/04/2018 - NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
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Übersicht
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II
Datenblätter
NTR RENEWABLE ENERGY INCOME FUND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen