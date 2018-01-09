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CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.990.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 4.990.000 €
Stadtentwicklung : 4.990.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2019 : 1.300.000 €
23/05/2019 : 3.690.000 €
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19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2019
20170772
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDC BIODIVERSITE (NCFF)
CDC BIODIVERSITE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 13 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Prêt à CDC Biodiversité afin de soutenir l'extension de son programme d'activités de compensation de pertes de biodiversité pour soutenir le développement durable urbain.

Soutien financier à CDC Biodiversité afin que, dans le cadre de sa mission de pilotage d'actions de compensation environnementale pour le compte de maitres d'ouvrage, elle puisse gérer de manière efficiente son portefeuille de projets existants et développer son offre de compensation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux doivent se conformer aux règlementations nationales et à celles de l'Union Européenne et doivent aligner leurs objectifs avec ceux du Mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Financing Facility).

Les bénéficiaires finaux doivent se conformer aux règles nationales et à celles de l'Union Européenne en termes de passation de marchés.

Weitere Unterlagen
19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CDC BIODIVERSITE (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85695944
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170772
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CDC BIODIVERSITE (NCFF)
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CDC BIODIVERSITE (NCFF)
Datenblätter
CDC BIODIVERSITE (NCFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen