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GREEN BOND CORNERSTONE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.168.831,18 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 81.168.831,18 €
Unterzeichnungsdatum
26/02/2018 : 8.116.883,12 €
26/02/2018 : 36.525.974,03 €
26/02/2018 : 36.525.974,03 €
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08/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN BOND CORNERSTONE FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB beteiligt sich mit 100 Millionen US-Dollar am ersten Fonds für grüne Anleihen in Schwellenländern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/02/2018
20170751
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN BOND CORNERSTONE FUND
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 100 million
USD 2000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Green Bond Fund investing in a portfolio of green bonds issued by financial intermediaries in emerging markets.

The Fund's investment strategy is to purchase green bonds from financial institutions in emerging markets as a way to create the necessary market demand for green bonds issuance in these countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
08/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN BOND CORNERSTONE FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN BOND CORNERSTONE FUND
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80523329
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170751
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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