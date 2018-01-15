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BALDER NZEB

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/05/2018 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALDER NZEB
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BALDER NZEB
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Erster EIB-Kredit für Niedrigstenergiegebäude

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/05/2018
20170733
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BALDER NZEB
FASTIGHETS AB BALDER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 216 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of residential nearly zero-energy buildings (NZEB) in Denmark.

Once completed, the buildings are expected to generate less energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario, as per the requirements of the EU Directive (EPBD) 2010/31/EU [Article 9(1)]. The directive requires that from 2019 onwards all public buildings and from 2021 all buildings will need to be NZEB.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the relative scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, the schemes are not deemed to have any significant negative environmental impact. Exceptionally, a scheme may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. In these cases the Bank will require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directive as transposed into national law. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALDER NZEB
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BALDER NZEB
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Erster EIB-Kredit für Niedrigstenergiegebäude

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALDER NZEB
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80023886
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170733
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BALDER NZEB
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133885870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170733
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALDER NZEB
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BALDER NZEB
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BALDER NZEB
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Erster EIB-Kredit für Niedrigstenergiegebäude

Aktuelles und Storys

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Dänemark: Erster EIB-Kredit für Niedrigstenergiegebäude
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30/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALDER NZEB
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BALDER NZEB

Photogallery

First EIB support for nearly-zero-energy-buildings in Denmark
Balder NZEB
Fotograf: Tim Smit
©Balder

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen