Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2018 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2018
20170720
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 315 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of RBI's 2018-2020 investment programme for the development and implementation of IT systems for the roll-out of new multichannel processes, cyber-security protection, reengineering of the system architecture as well as regulatory requirements.

The project will allow the promoter to modernise and redesign its business processes as well as develop the digital transformation of its client interaction system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The implementation of banking IT systems is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU, as amended. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
08/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
8 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84822119
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170720
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164263990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170720
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Andere Links
Übersicht
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM
Datenblätter
RBI AT IT DIGITAL PLATFORM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen