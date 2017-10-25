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ITALGAS NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
360.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 360.000.000 €
Energie : 360.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2017 : 360.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS NETWORK UPGRADE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS NETWORK UPGRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2017
20170690
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALGAS NETWORK UPGRADE
ITALGAS RETI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 360 million
EUR 730 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's on-going investment programme to upgrade and extend its gas distribution networks. The project includes (i) pipeline replacements (ii) extension of the networks with the associated connections and metering (iii) installation of smart meters and (iv) other supplementary investments to optimise and increase the efficiency of network management.

The project will contribute to improvements in security, safety and reliability of gas supply. The planned investments are aligned with the requirements of the regulatory framework, and should increase network and community safety, improving reliability and reducing the occurrence of leakages.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on their technical characteristics, the planned gas distribution system investment schemes most likely will not require an Environmental Impact Assessment (EIA). The project schemes are expected to have minimal environmental impact. The typically anticipated impacts are mainly temporary and relate to construction works. These impacts can usually be well managed by appropriate measures taken by the construction company in order to avoid unacceptable nuisance to other parties and the public.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (Directive 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS NETWORK UPGRADE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS NETWORK UPGRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79216673
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170690
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238828876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170690
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS NETWORK UPGRADE
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS NETWORK UPGRADE
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Datenblätter
ITALGAS NETWORK UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen