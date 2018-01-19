Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2020 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Related EFSI register
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 März 2018
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 19/01/2018
20170689
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
PLANIFICACION Y SOLUCIONES AEREAS SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 48 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of financing the purchase and deployment during the 2018-2021 period of up to 50 light aircraft, including land-based and amphibious water carrying aircraft, as well as coordination, command and control aircraft, for forest fire extinction. The aircraft will be based in small airfields across Spain and Portugal and will be deployed to the southern hemisphere during winter months.

The project will help improve environmental protection, natural resource efficiency and contribute to climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83100901
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170689
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139366892
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170689
Letzte Aktualisierung
10 Mar 2021
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Portugal, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Related EFSI register
10/03/2021 - PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Andere Links
Übersicht
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET
Datenblätter
PLYSA FOREST FIRE EXTINCTION FLEET

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen