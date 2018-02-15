POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION

Übersicht
The project consists of the reinforcement and extension of the electricity transmission network in Hungary.
The project is expected to enable the promoter to improve the safety and reliability of the electricity transmission system as well as support the efficient operation of the electricity transmission network in Hungary.
Some project components related to the construction of new electricity transmission infrastructure - in particular a new overhead line and the new substations - need to undergo an Environmental Impact Assessment (EIA). The project components are expected to have limited environmental consequences. The main impacts that can typically be expected for projects of this nature relate to visual impacts, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. The potential social impact refers to the location of the towers and to the right of way of the transmission corridors.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme's components have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation defining public procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.