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POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2018 : 100.000.000 €
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21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
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15/06/2018 - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB stellt 400 Millionen Euro für Kohäsionsprojekte in Ungarn bereit – Juncker-Plan ermöglicht zwei Finanzierungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2018
20170682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ATVITELI RENDSZERIRANYITO ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 290 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the reinforcement and extension of the electricity transmission network in Hungary.

The project is expected to enable the promoter to improve the safety and reliability of the electricity transmission system as well as support the efficient operation of the electricity transmission network in Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some project components related to the construction of new electricity transmission infrastructure - in particular a new overhead line and the new substations - need to undergo an Environmental Impact Assessment (EIA). The project components are expected to have limited environmental consequences. The main impacts that can typically be expected for projects of this nature relate to visual impacts, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. The potential social impact refers to the location of the towers and to the right of way of the transmission corridors.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme's components have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation defining public procurement rules.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82931149
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84037291
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170682
Letzte Aktualisierung
15 Jun 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen