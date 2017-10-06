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INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/01/2018 : 20.000.000 €
8/01/2018 : 20.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen von 40 Millionen Euro an Indivumed

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/01/2018
20170662
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
INDIVUMED GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 95 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Financing of Indivumed's Capex / R&D costs, mostly related to the development of their cancer database (biobank expansion and artificial intelligence tool combined). The activities included in the project will help: (1) expand the clinical network and diversification of patient subgroups and tumors; (2) enhance the biological characterisation and classification of tissues with multiple clinical data points; (3) establish a bioinformatics and artificial intelligence solution to understand phenotypic and clinical data.

The proposed transaction will help the promoter to increase and accelerate the company's investments in strategic and innovative R&D activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164958163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170662
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79691809
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170662
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Datenblätter
INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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